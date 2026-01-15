Реклама

Наука и техника
22:47, 15 января 2026Наука и техника

В России оценили шансы Макрона обзавестись собственным «Орешником»

«СЭ»: Франция не сможет быстро создать аналог «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philippe Magoni / Reuters

Франция и другие европейские страны должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник», заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Автор военного Telegram-канала «Старше Эдды» («СЭ») оценил шансы Парижа создать подобное оружие.

Отмечается, что от «настоящей ядерной триады» у государства осталась ядерная диада, «и то неполная». «Франция сохраняет стратегические подлодки, а в роли бомбардировщиков-ракетоносцев использует истребители Rafal с ракетами ASMP. А вот наземные ракеты списаны в 1994 году», — пишет «Старше Эдды».

При этом разработка и испытания ракет продолжаются. «Твердотопливная "лодочная" М51 регулярно летает, подтверждая характеристики», — указывает автор публикации. Однако, подчеркивается в материале, разработка новой боевой ракеты может оказаться сложной задачей даже при формальном сохранении компетенций. В доказательство этого аргумента «Старше Эдды» приводит США, где после долгого перерыва решили сделать новую межконтинентальную ракету наземного базирования и при наличии серийной морской ракеты и развитого производства ракет-носителей программа тормозит и выходит за установленные сроки и стоимость.

«Какой путь выберет Франция? "Осухопучивать" и урезать морскую трехступенчатую межконтинентальную М51, делая из нее двухступенчатую ракету наземного базирования, или пытаться создавать ракету с нуля? Подводные камни будут свои в обоих случаях, и быстрой эта работа не будет», — резюмирует автор публикации.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек Франции и Великобритании войну с Россией. По его словам, европейские лидеры утратили здравый смысл и исповедуют военный фанатизм.

