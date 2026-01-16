Слова президента США Дональда Трампа о якобы российском и китайском военном присутствии вблизи Гренландии являются преувеличением реальных фактов и не более чем предлогом к давлению на Данию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.
В частности, исследователь напомнил, что в отличие от территорий у берегов Гренландии, Россия и Китай ранее проводили военные учения в Беринговом море — служащими «воротами» в Арктику — и вблизи Аляски, однако их Белый дом их никак не комментировал.
Слова о китайских и российских кораблях вокруг Гренландии, разумеется, преувеличение. Здесь Трампа должны волновать совместные учения Китая и России в Беринговом море и патрули стратегической авиации вблизи Аляски, которые состоялись в июле 2024 года
После успешной операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Трамп вновь начал требовать от Дании передачи США контроля над Гренландией.
Мы не хотим, чтобы Россия была в Венесуэле. Не хотим, чтобы там был Китай. И мы не хотим, чтобы РФ или КНР вошли в Гренландию
14 января американский лидер также отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о якобы возросшей военной активности России и КНР в Арктическом регионе и вокруг Гренландии.
В связи с этим он призвал королевство «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это под силу только США: «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!»
Заявления Трампа о Гренландии критиковали и европейские чиновники. Например, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что Трамп переоценивает угрозу для Гренландии со стороны российских и китайских кораблей.
Если вы утверждаете, что Гренландия наводнена российскими и китайскими судами, это преувеличение, согласно нашим оценкам ситуации в регионе
Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что в присутствии Гренландии курсируют лишь исследовательские суда, не имеющие военных задач.
Белухин напомнил, что первые разговоры о якобы переходе Гренландии под контроль Китая появились в 2013 году, когда чиновники острова начали посещать Китай.
«Но многие из тогдашних декларировавшихся совместных проектов так и не воплотились в жизнь. Планировавшаяся китайская исследовательская станция на территории Гренландии так и не была создана», — указал исследователь.
В этом отношении Шпицберген и Исландия пока остаются более важными точками доступа для КНР в Арктику
Чего Трамп хочет добиться от Арктики?
Как указал Белухин, Трамп прикрывается угрозой России и Китая, чтобы превратить Гренландию — как и всю Арктику — в «прозрачный аквариум».
США заинтересованы в том, чтобы наращивать средства разведки, наблюдения воздушного, морского и космического пространств вокруг Гренландии (...) Они хотели бы превратить Арктику в прозрачный аквариум, где действия подводных лодок потенциальных противников можно было бы оперативно отследить
Политолог также обратил внимание, что администрации Трампа территория Гренландии может потенциально потребоваться для сооружения объектов, связанных с системой противоракетной обороны (ПРО) США.
Как желание Трампа присоединить Гренландию влияет на отношения с НАТО?
8 января журнал Politico сообщал, что Европейский союз (ЕС) разработал планы по отправке войск в Гренландию из-за США.
Мы должны быть готовы к прямому столкновению с Трампом. Он действует в агрессивном режиме, и нам нужно быть к этому готовыми
Издание отмечает, что ЕС рассматривает несколько вариантов действий в случае, если США захотят осуществить прямой захват острова. В частности, изучается вариант компромисса с Вашингтоном посредством участия НАТО, финансирование Гренландии со стороны ЕС и экономические меры Европы в отношении США.
На этом фоне страны Европы начали переброску контингента на остров. В ночь на 15 января первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию
По данным Bild, на борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Издание сообщает, что в Гренландию также направляются военные из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.
Как указал Белухин, вопрос реакции Североатлантического альянса на действия Трампа остается непонятным.
«Основной парадокс заключается в том, что действующий Договор 1951 года об обороне Гренландии содержит четкие отсылки к деятельности НАТО (...) При этом в коллективном оборонном планировании альянса не только Гренландия, но и вообще Арктика фигурировала и фигурирует довольно скупо», — напомнил политолог.
Эксперт резюмировал, что финальное слово за США: «Это зависит от того, какую ценность США будут видеть в привлечении НАТО как организации к решению задач арктической безопасности. До настоящего времени такие задачи скорее решались без привлечения коллективных ресурсов альянса».
Какого следующего шага стоит ожидать от Трампа?
Как отмечал ранее в интервью «Ленте.ру» политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, администрация Трампа хочет добиться независимости Гренландии, чтобы затем связать ее экономическими методами.
«Еще в прошлом году Белый дом подготовил план. Логика такая: давить на Данию, чтобы она предоставила Гренландии независимость. Окружение президента рассчитывает опереться на местных политиков: ведущие партии выступают за отделение острова, а согласно опросам, среди избирателей таких около 56 процентов», — указал американист.
Дальше — информационная кампания и экономические стимулы: США попробуют продемонстрировать, что самостоятельная Гренландия выиграет, если окажется в их орбите
«Американцы хотят показать, что выгоднее заключать торговые соглашения и быть в сфере интересов США, получая проценты от размещения военных баз», — резюмировал эксперт.