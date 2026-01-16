«Он хочет превратить Арктику в прозрачный аквариум». Почему Трамп пугает НАТО российской угрозой и зачем ему нужна Гренландия?

Политолог Белухин: Трамп не уделял внимания на учения России и КНР у берегов США

Слова президента США Дональда Трампа о якобы российском и китайском военном присутствии вблизи Гренландии являются преувеличением реальных фактов и не более чем предлогом к давлению на Данию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.

В частности, исследователь напомнил, что в отличие от территорий у берегов Гренландии, Россия и Китай ранее проводили военные учения в Беринговом море — служащими «воротами» в Арктику — и вблизи Аляски, однако их Белый дом их никак не комментировал.

Слова о китайских и российских кораблях вокруг Гренландии, разумеется, преувеличение. Здесь Трампа должны волновать совместные учения Китая и России в Беринговом море и патрули стратегической авиации вблизи Аляски, которые состоялись в июле 2024 года Никита Белухин младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

После успешной операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Трамп вновь начал требовать от Дании передачи США контроля над Гренландией.

Мы не хотим, чтобы Россия была в Венесуэле. Не хотим, чтобы там был Китай. И мы не хотим, чтобы РФ или КНР вошли в Гренландию Дональд Трамп президент США

14 января американский лидер также отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о якобы возросшей военной активности России и КНР в Арктическом регионе и вокруг Гренландии.

В связи с этим он призвал королевство «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это под силу только США: «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!»

Фото: Nathan Howard / Reuters

Заявления Трампа о Гренландии критиковали и европейские чиновники. Например, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что Трамп переоценивает угрозу для Гренландии со стороны российских и китайских кораблей.

Если вы утверждаете, что Гренландия наводнена российскими и китайскими судами, это преувеличение, согласно нашим оценкам ситуации в регионе Пол Йонсон министр обороны Швеции

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что в присутствии Гренландии курсируют лишь исследовательские суда, не имеющие военных задач.

Белухин напомнил, что первые разговоры о якобы переходе Гренландии под контроль Китая появились в 2013 году, когда чиновники острова начали посещать Китай.

«Но многие из тогдашних декларировавшихся совместных проектов так и не воплотились в жизнь. Планировавшаяся китайская исследовательская станция на территории Гренландии так и не была создана», — указал исследователь.

В этом отношении Шпицберген и Исландия пока остаются более важными точками доступа для КНР в Арктику Никита Белухин младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Чего Трамп хочет добиться от Арктики?

Как указал Белухин, Трамп прикрывается угрозой России и Китая, чтобы превратить Гренландию — как и всю Арктику — в «прозрачный аквариум».

США заинтересованы в том, чтобы наращивать средства разведки, наблюдения воздушного, морского и космического пространств вокруг Гренландии (...) Они хотели бы превратить Арктику в прозрачный аквариум, где действия подводных лодок потенциальных противников можно было бы оперативно отследить Никита Белухин младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Политолог также обратил внимание, что администрации Трампа территория Гренландии может потенциально потребоваться для сооружения объектов, связанных с системой противоракетной обороны (ПРО) США.

Как желание Трампа присоединить Гренландию влияет на отношения с НАТО?

8 января журнал Politico сообщал, что Европейский союз (ЕС) разработал планы по отправке войск в Гренландию из-за США.

Мы должны быть готовы к прямому столкновению с Трампом. Он действует в агрессивном режиме, и нам нужно быть к этому готовыми Европейский дипломат на правах анонимности в разговоре с журналом Politico

Издание отмечает, что ЕС рассматривает несколько вариантов действий в случае, если США захотят осуществить прямой захват острова. В частности, изучается вариант компромисса с Вашингтоном посредством участия НАТО, финансирование Гренландии со стороны ЕС и экономические меры Европы в отношении США.

На этом фоне страны Европы начали переброску контингента на остров. В ночь на 15 января первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию

Фото: Janis Laizans / Reuters

По данным Bild, на борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Издание сообщает, что в Гренландию также направляются военные из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

Как указал Белухин, вопрос реакции Североатлантического альянса на действия Трампа остается непонятным.

«Основной парадокс заключается в том, что действующий Договор 1951 года об обороне Гренландии содержит четкие отсылки к деятельности НАТО (...) При этом в коллективном оборонном планировании альянса не только Гренландия, но и вообще Арктика фигурировала и фигурирует довольно скупо», — напомнил политолог.

Эксперт резюмировал, что финальное слово за США: «Это зависит от того, какую ценность США будут видеть в привлечении НАТО как организации к решению задач арктической безопасности. До настоящего времени такие задачи скорее решались без привлечения коллективных ресурсов альянса».

Фото: Marko Djurica / Reuters

Какого следующего шага стоит ожидать от Трампа?

Как отмечал ранее в интервью «Ленте.ру» политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, администрация Трампа хочет добиться независимости Гренландии, чтобы затем связать ее экономическими методами.

«Еще в прошлом году Белый дом подготовил план. Логика такая: давить на Данию, чтобы она предоставила Гренландии независимость. Окружение президента рассчитывает опереться на местных политиков: ведущие партии выступают за отделение острова, а согласно опросам, среди избирателей таких около 56 процентов», — указал американист.

Дальше — информационная кампания и экономические стимулы: США попробуют продемонстрировать, что самостоятельная Гренландия выиграет, если окажется в их орбите Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

«Американцы хотят показать, что выгоднее заключать торговые соглашения и быть в сфере интересов США, получая проценты от размещения военных баз», — резюмировал эксперт.