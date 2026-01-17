Фетисов оценил девять пропущенных российским вратарем Бобровским шайб в матче НХЛ

Фетисов: Вратари уровня Бобровского не должны столько пропускать

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил девять пропущенных российским вратарем «Флорида Пантерс» Сергеем Бобровским шайб в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Вратари такого уровня не должны столько пропускать. Но ничего страшного в этом нет. Опыта у него достаточно, чтобы собраться и не думать об этой игре», — заявил Фетисов.

В ночь на субботу, 17 января, «Флорида» на выезде проиграла клубу «Каролина Харрикейнс». Матч завершился со счетом 9:1 в пользу хозяев, Бобровский впервые в карьере пропустил девять шайб в одной встрече.

16 января Бобровский вместе с другими хоккеистами «Флориды» присутствовал на приеме у президента США Дональда Трампа в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке Стэнли-2025. Трамп назвал россиянина легендарным вратарем.