Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:24, 17 января 2026Спорт

Фетисов оценил девять пропущенных российским вратарем Бобровским шайб в матче НХЛ

Фетисов: Вратари уровня Бобровского не должны столько пропускать
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил девять пропущенных российским вратарем «Флорида Пантерс» Сергеем Бобровским шайб в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Вратари такого уровня не должны столько пропускать. Но ничего страшного в этом нет. Опыта у него достаточно, чтобы собраться и не думать об этой игре», — заявил Фетисов.

В ночь на субботу, 17 января, «Флорида» на выезде проиграла клубу «Каролина Харрикейнс». Матч завершился со счетом 9:1 в пользу хозяев, Бобровский впервые в карьере пропустил девять шайб в одной встрече.

16 января Бобровский вместе с другими хоккеистами «Флориды» присутствовал на приеме у президента США Дональда Трампа в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке Стэнли-2025. Трамп назвал россиянина легендарным вратарем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал атаковать Иран и передумал

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Китай за сутки потерял две космические ракеты

    Жители деревни на Урале на сутки остались без тепла и света в морозы

    Изменение средней температуры в России за 50 лет оценили

    Глава Бурятии сообщил о проверке из-за жалобы женщины на побои в подмосковной полиции

    Иван Ургант расплакался на церемонии прощания с Игорем Золотовицким

    Премьер Молдавии поддержал ликвидацию страны

    В России покажут Олимпийские игры — 2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok