10:12, 18 января 2026

Медведев заявил о сбывающихся абсурдных прогнозах

Медведев: Абсурдные прогнозы 2022–2024 годов сбываются
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил мировые новости последних дней. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

В частности, политик обратил внимание на события, связанные с желанием президента США Дональда Трампа заполучить Гренландию: введение США пошлин против ряда европейских стран и желание Франции выйти из НАТО, а также на заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что на Украине действует фашистский режим, и слова лидеров Молдавии о ликвидации своей страны. Кроме того, внимание зампреда Совбеза РФ привлекла информация о том, что люди впервые вступили в контакт с инопланетянами.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…» — написал он.

Ранее Медведев заявил о выполнении одной задачи в 2025 году. По его словам, задача по комплектованию Вооруженных сил России в 2025 году выполнена.

