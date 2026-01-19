Актриса Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Интерны» поделилась очередными кадрами с отдыха на Бали. При этом на одном из них предстал ее спутник, который позировал, сидя рядом со скутером в белой футболке, джинсовых шортах и бейсболке. В свою очередь, никаких подробностей о мужчине артистка не раскрыла.

Известно, что Асмус состояла в браке с комиком Гариком Харламовым, от которого родила дочь. В октябре 2020 года супруги официально развелись. Впоследствии знаменитость встречалась с актером Романом Евдокимовым, а также жила вместе с продюсером «Беспринципных» Ильей Бурцем.

Ранее в январе фото Асмус в топе без бюстгальтера вызвали ажиотаж в сети.