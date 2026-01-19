Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 19 января 2026Ценности

Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного

Актриса Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус впервые показала лицо предполагаемого возлюбленного. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Интерны» поделилась очередными кадрами с отдыха на Бали. При этом на одном из них предстал ее спутник, который позировал, сидя рядом со скутером в белой футболке, джинсовых шортах и бейсболке. В свою очередь, никаких подробностей о мужчине артистка не раскрыла.

Известно, что Асмус состояла в браке с комиком Гариком Харламовым, от которого родила дочь. В октябре 2020 года супруги официально развелись. Впоследствии знаменитость встречалась с актером Романом Евдокимовым, а также жила вместе с продюсером «Беспринципных» Ильей Бурцем.

Ранее в январе фото Асмус в топе без бюстгальтера вызвали ажиотаж в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Рыбаки поймали рыбу рекордной величины

    Выручка российских застройщиков достигла максимума

    Частое появление белых медведей на людях объяснили

    Миниатюрные электрокары калининградской сборки появились в продаже

    В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

    Экономическое неравенство в США дошло до крайности

    Банк России выпустит монету с изображением легендарного писателя-сатирика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok