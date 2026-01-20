Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 20 января 2026Мир

Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

Посол Барбин: Дания угрожает отобрать землю под посольством РФ
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms / Reuters

Власти Дании угрожают России отобрать земли под зданиями посольства. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сказал дипломат.

Датское правительство принимает «репрессивные решения», из-за чего пришлось значительно сократить численность российской дипмиссии, указал Барбин. По его словам, в настоящее время крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продление для наших сотрудников.

посол России в Копенгагене Владимир Барбин

посол России в Копенгагене Владимир Барбин

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Данию уличили в желании конфронтации с Россией

«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине (...) делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — сказал посол.

Кроме того, отметил Барбин, Дания оказалась одним из основных спонсоров киевского режима: с начала проведения специальной военной операции (СВО) Дания направила Украине помощь на 10,5 миллиарда евро, в том числе военную поддержку в размере 9,5 миллиарда евро. Также страна выступает за нанесение России военного и стратегического поражения, а победу воспримет как катастрофу для стран Запада и «порядка, основанного на правилах».

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

В Дании сочли Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США

Глава Арктического командования Дании генерал-майор Серен Андерсен посчитал Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США. Он заявил, что фокус обороны региона сосредоточен исключительно на России.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» Россию и Китай от Гренландии. Он добавил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что администрация Трампа использует упоминание России и Китая как повод в ситуации с Гренландией для того, чтобы объяснить свои притязания на остров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения по Украине в Давосе

    Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

    Два российских подростка решились на теракт ради денег

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Российский фондовый рынок перешел к снижению

    Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

    Россия снизила закупки одного китайского девайса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok