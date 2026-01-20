Власти Дании угрожают России отобрать земли под зданиями посольства. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сказал дипломат.
Датское правительство принимает «репрессивные решения», из-за чего пришлось значительно сократить численность российской дипмиссии, указал Барбин. По его словам, в настоящее время крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продление для наших сотрудников.
Данию уличили в желании конфронтации с Россией
«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине (...) делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — сказал посол.
Кроме того, отметил Барбин, Дания оказалась одним из основных спонсоров киевского режима: с начала проведения специальной военной операции (СВО) Дания направила Украине помощь на 10,5 миллиарда евро, в том числе военную поддержку в размере 9,5 миллиарда евро. Также страна выступает за нанесение России военного и стратегического поражения, а победу воспримет как катастрофу для стран Запада и «порядка, основанного на правилах».
В Дании сочли Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США
Глава Арктического командования Дании генерал-майор Серен Андерсен посчитал Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США. Он заявил, что фокус обороны региона сосредоточен исключительно на России.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» Россию и Китай от Гренландии. Он добавил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что администрация Трампа использует упоминание России и Китая как повод в ситуации с Гренландией для того, чтобы объяснить свои притязания на остров.