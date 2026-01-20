Посол Барбин: Дания угрожает отобрать землю под посольством РФ

Власти Дании угрожают России отобрать земли под зданиями посольства. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сказал дипломат.

Датское правительство принимает «репрессивные решения», из-за чего пришлось значительно сократить численность российской дипмиссии, указал Барбин. По его словам, в настоящее время крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продление для наших сотрудников.

посол России в Копенгагене Владимир Барбин Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Данию уличили в желании конфронтации с Россией

«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине (...) делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — сказал посол.

Кроме того, отметил Барбин, Дания оказалась одним из основных спонсоров киевского режима: с начала проведения специальной военной операции (СВО) Дания направила Украине помощь на 10,5 миллиарда евро, в том числе военную поддержку в размере 9,5 миллиарда евро. Также страна выступает за нанесение России военного и стратегического поражения, а победу воспримет как катастрофу для стран Запада и «порядка, основанного на правилах».

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

В Дании сочли Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США

Глава Арктического командования Дании генерал-майор Серен Андерсен посчитал Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США. Он заявил, что фокус обороны региона сосредоточен исключительно на России.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» Россию и Китай от Гренландии. Он добавил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что администрация Трампа использует упоминание России и Китая как повод в ситуации с Гренландией для того, чтобы объяснить свои притязания на остров.