«Он смеется нам в лицо». В Европе из-за политики Трампа обсуждают идею бойкота чемпионата мира по футболу в США

Член исполкома бундеслиги Геттлих заявил, что стоит задуматься о бойкоте ЧМ-2026

Президент клуба «Санкт-Паули», член исполнительного совета бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих призвал страны Европы задуматься о бойкоте чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, причина в США, а точнее в их позиции по Гренландии.

Вопрос о том, следует ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу, действительно оправдан Оке Геттлих член Немецкого футбольного союза

Оке Геттлих Фото: @okegoettlich / @phwestermeyer / @omrpodcast_official

Немецкий политик Юрген Хардт, член немецкого парламента и соратник канцлера Фридриха Мерца, также заявил о возможности бойкота Германией чемпионата мира по футболу 2026 года. По его мнению, это возможность давления на США.

При этом, по его словам, отказ от соревнований может рассматриваться только в качестве крайней меры, чтобы хоть как-то повлиять на президента США Дональда Трампа по теме Гренландии. ЧМ-2026, подметил Хардт, имеет для Трампа очень большое значение.

Nuuk, Greenland. Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Британцы поддержали позицию европейской страны по ЧМ-2026

CNN также приводит слова члена парламента Великобритании от Консервативной партии Саймона Хоара. Он обвинил президента США в том, что тот не уважает союзников. В связи с этим, по его мнению, командам из Великобритании стоит отказаться от участия в ЧМ-2026.

Было бы прекрасно, если бы в Белом доме был человек, который все это понимал, но сейчас он смеется не только за нашей спиной, но и открыто нам в лицо Саймон Хоар член парламента Великобритании от Консервативной партии

На фоне заявлений Трампа о Гренландии британский политик задался вопросами о том, надо ли королю Карлу III соглашаться на поездку в США в 2026-м и стоит ли английским командам играть на американских стадионах на ЧМ. «Все это те вещи, [отказ от которых] может поставить президента в неловкое положение на родине. Теперь нам надо бороться, клин клином вышибают», — заявил Хоар.

Член парламента от либерал-демократов Люк Тейлор согласился с мнением коллеги. Он также сделал заявление по этому поводу.

Я желаю (…) спросить правительство, рассмотрят ли они возможность отмены визита короля в Соединенные Штаты, а также бойкота чемпионата мира, чтобы показать Дональду Трампу, что единственное, на что он отвечает, — это его собственная гордость Люк Тейлор член парламента от либерал-демократов

Британский корреспондент Пирс Морган, в свою очередь, прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира по футболу сборными из Европы из-за политики президента США. Он призвал команды из Англии, Франции, Испании, Германии, Нидерландов, Норвегии и Италии на данный момент отказаться от соревнований, пока продолжаются переговоры с Трампом о введении различных тарифов. Вдобавок он указал, что отказ восьми из десяти фаворитов чемпионата станет пищей для ума для остальных стран.

Дональд Трамп Фото: Alex Brandon / AP

Большая часть матчей ЧМ-2026 должна пройти летом в США

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Матчи состоятся в 16 городах, среди которых есть Мехико, Гвадалахара, Монтеррее (Мексика), Торонто, (Канада), Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити и Сиэтл (США). Финал должен состояться в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

В настоящее время чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства мира 2022 года эта национальная команда встречалась с Францией. Тогда основное время игры закончилось со счетом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались все же аргентинцы — 4:2.

В январе президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии начнет взиматься 10-процентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. Также с 1 июня тариф возрастет до 25 процентов. По его словам, эти меры будут действовать до тех пор, пока страна не выйдет на соглашение о приобретении Гренландии.

Недавно команда американского президента передала Дании сообщение о серьезных намерениях по приобретению Гренландии. В то же время действия американского политика вызывают сомнения, так как Вашингтон и Копенгаген имеют договор об обороне, включающий в себя размещение военной базы.