13:34, 20 января 2026Спорт

Вратарь клуба НХЛ рассказал о своих мыслях во время драки с россиянином Бобровским

Вратарь «Сан-Хосе» Неделькович: В драке с Бобровским я пытался не потерять зубы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович рассказал о своих мыслях во время драки с российским голкипером «Флорида Пантерс» Сергеем Бобровским. Его слова приводит The Athletic.

«Понял, что будет драка. Просто старался не пропустить и нанести свой удар, чтобы при этом не выглядеть слишком глупо. Бобровский начал размахивать кулаками, поэтому я просто пытался не потерять зубы», — заявил Неделькович.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил драку Бобровского с Недельковичем. По мнению Фетисова, российский вратарь поступил правильно, вступив в потасовку с соперником.

Бобровский подрался с Недельковичем во время матча регулярного чемпионата НХЛ 20 января. Оба получили по семь минут штрафа, а встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Это была первая с 2020 года драка вратарей в НХЛ. После матча Бобровский назвал причину, по которой вступил в стычку с соперником.

