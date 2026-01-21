Реклама

12:41, 21 января 2026Спорт

Костюм на найденном в Босфоре мужчине был на пропавшем спортсмене

NTV: Гидрокостюм на обнаруженном в Босфоре теле принадлежит пловцу Свечникову
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Гидрокостюм на обнаруженном в Босфоре теле мужчины принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в стамбульской полиции.

Напомним, пловец пропал в августе 2025 года во время межконтинентального заплыва. В январе 2026 года в Босфоре обнаружили неопознанное тело мужчины. Предположительно, речь идет о Свечникове.

Ранее адвокат Альперен Чакмак сообщил, что мать российского пловца Николая Свечникова в скором времени прибудет в Стамбул на ДНК-экспертизу. Она прибудет на место в ближайшие дни.

Также родственница жены пловца Николая Свечникова Алена Караман заявила, что почти уверена, что найденное в Босфоре тело принадлежит ему, поскольку узнала плавательный костюм.

