Появились данные о задавленном насмерть охранниками в российском ТЦ

Погибший в ходе конфликта с охраной в ТЦ Петербурга был безработным астраханцем

Молодой человек, который стал жертвой конфликта с охранниками в ТЦ «Сити молл» в Санкт-Петербурге, был безработным 24-летним уроженцем Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До переезда в Петербург молодой человек активно занимался кикбоксингом, увлекался андеграундным рэпом. Он вел свой Telegram-канал, в котором выкладывал видео со стрельбой из ракетницы в окно и свои фотографии в одежде White Rex — этот бренд основал лидер «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

После окончания Каспийского института морского транспорта молодой человек работал в море. В Петербурге он встретил девушку, они стали жить вместе, рассказала его мать.

Смертельный конфликт с охраной сняла камера видеонаблюдения. Запись сейчас изучают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ(«Причинение смерти по неосторожности»).

Молодого человека насмерть придавили своим весом двое охранников. Прибывшие на место полицейские задержали троих участников конфликта: двух охранников и работника клининга. В отношении них составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Четвертого — 32-летнего охранника — в настоящее время ищут, он успел сбежать.