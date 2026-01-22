Семак отреагировал на многомиллионный штраф для футболиста «Зенита» за опоздание на сборы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на многомиллионный штраф для бразильского футболиста команды Вендела за недельное опоздание на сборы. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.
«К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая — штраф большой», — заявил Семак. Он добавил, что Вендел извинится перед командой.
Ранее проект Sport Baza сообщил, что «Зенит» оштрафует Вендела на 700 тысяч евро (около 63,5 миллиона рублей). Бразилец приехал в расположение клуба на неделю позже установленного срока.
В декабре прошлого года Вендел показал купленную машину Lamborghini. Снимок был сделан в родном городе футболиста Дуки-ди-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро. Стоимость автомобиля оценивается в 70 миллионов рублей.