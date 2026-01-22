Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:05, 22 января 2026Спорт

Семак отреагировал на многомиллионный штраф для футболиста «Зенита» за опоздание на сборы

Семак: Вендел так решил, что платит за свои опоздания, причем много
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на многомиллионный штраф для бразильского футболиста команды Вендела за недельное опоздание на сборы. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

«К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая — штраф большой», — заявил Семак. Он добавил, что Вендел извинится перед командой.

Ранее проект Sport Baza сообщил, что «Зенит» оштрафует Вендела на 700 тысяч евро (около 63,5 миллиона рублей). Бразилец приехал в расположение клуба на неделю позже установленного срока.

В декабре прошлого года Вендел показал купленную машину Lamborghini. Снимок был сделан в родном городе футболиста Дуки-ди-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро. Стоимость автомобиля оценивается в 70 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Орбан резко высказался о завершении конфликта на Украине

    Сырский раскрыл «наиболее критиную» нужду Украины

    В Турции заявили о наличии близких к разрешению вопросов по Украине

    В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева

    Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России

    Семак отреагировал на многомиллионный штраф для футболиста «Зенита» за опоздание на сборы

    На Западе сделали неутешительное заявление после встречи Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok