Владельца рухнувшего на людей в российском городе ТЦ задержали

В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового центра

В Новосибирске задержали собственника торгового центра (ТЦ) обрушившегося на людей. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает ТАСС.

По данным надзорного ведомства, по решению суда собственник Сергей Турков задержан на 48 часов. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы, после чего ему предъявят обвинение, затем суд примет решение об избрании ему меры пресечения на время расследования уголовного дела.

Об обрушении ТЦ в Новосибирске стало известно 21 января. В сети также появилось видео с моментом происшествия. Предположительно, к обвалу привело скопление снега на крыше. По словам местных жителей, здание перестроили из автомойки, добавив к ней второй этаж.

Всего из-под завалов спасли трех человек. Одного из пострадавших не смотря на все усилия врачей спасти не удалось.