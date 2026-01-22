В России упала добыча нефти

Новак: Добыча нефти в России упала примерно до 512 миллионов тонн в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы добычи нефти (включая газовый конденсат) в России сократились почти на 0,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

За отчетный период в стране извлекли в общей сложности около 512 миллионов тонн сырья, уточнил замглавы правительства. Для сравнения: в 2024 году показатель (учитывает в том числе добычу конденсата) находился на уровне 516 миллионов. Таким образом, за 12 месяцев он просел на 0,77 процента, или на 4 миллиона тонн.

Что касается экспорта российского сырья, то подавляющая его часть (80 процентов) в прошлом году пришлась на азиатские страны, включая Индию и Китай. За последние четыре года показатель увеличился вдвое, констатировал Новак.

Санкционное давление западных стран все сильнее бьет по ключевым покупателям российской нефти. В 2025-м экспорт отечественного сырья в Китай просел на 7,14 процента год к году и составил чуть более 100 миллионов тонн. В стоимостном выражении показатель сократился на 20,4 процента, примерно до 50 миллиардов долларов.

Чтобы не растерять покупателей на ключевом рынке, российские нефтяники были вынуждены предоставлять китайским импортерам внушительные скидки. Если такая тенденция сохранится надолго, поступления от продаж сырья в федеральный бюджет в 2026 году могут упасть еще сильнее, чем в 2025-м. Если это произойдет, отмечают эксперты, финансировать продолжение боевых действий на Украине России станет гораздо труднее с учетом растущего дефицита госказны.

