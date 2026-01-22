Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 22 января 2026Экономика

В России упала добыча нефти

Новак: Добыча нефти в России упала примерно до 512 миллионов тонн в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам 2025 года суммарные объемы добычи нефти (включая газовый конденсат) в России сократились почти на 0,8 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

За отчетный период в стране извлекли в общей сложности около 512 миллионов тонн сырья, уточнил замглавы правительства. Для сравнения: в 2024 году показатель (учитывает в том числе добычу конденсата) находился на уровне 516 миллионов. Таким образом, за 12 месяцев он просел на 0,77 процента, или на 4 миллиона тонн.

Что касается экспорта российского сырья, то подавляющая его часть (80 процентов) в прошлом году пришлась на азиатские страны, включая Индию и Китай. За последние четыре года показатель увеличился вдвое, констатировал Новак.

Материалы по теме:
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025

Санкционное давление западных стран все сильнее бьет по ключевым покупателям российской нефти. В 2025-м экспорт отечественного сырья в Китай просел на 7,14 процента год к году и составил чуть более 100 миллионов тонн. В стоимостном выражении показатель сократился на 20,4 процента, примерно до 50 миллиардов долларов.

Чтобы не растерять покупателей на ключевом рынке, российские нефтяники были вынуждены предоставлять китайским импортерам внушительные скидки. Если такая тенденция сохранится надолго, поступления от продаж сырья в федеральный бюджет в 2026 году могут упасть еще сильнее, чем в 2025-м. Если это произойдет, отмечают эксперты, финансировать продолжение боевых действий на Украине России станет гораздо труднее с учетом растущего дефицита госказны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Губернатор заявил о пьяных роженицах в новокузнецком роддоме

    Лурье решила продолжить судиться с Долиной

    Милонов фразой «в Турцию не надо, НАТОвская страна» оценил сборы российских клубов

    Россиянин приехал в Азию «распространять ВИЧ» и оказался под угрозой депортации

    Женщина проглотила сырой желчный пузырь рыбы ради избавления от головной боли

    Трамп раскрыл частичное месторасположение системы «Золотой купол»

    В МИД отреагировали на слова о референдуме об объединении Молдавии и Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok