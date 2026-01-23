Разжалованный брат короля Карла III избавился от 72 любимых медведей

Бывший принц Эндрю избавился от 72 плюшевых медведей, которыми он мучил прислугу

Младшему брату короля Карла III, бывшему принцу Эндрю, выселенному из особняка возле Виндзорского замка, перед переездом в скромный сельский дом пришлось пожертвовать большей частью имущества. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30 октября 2025 года король Карл III лишил Эндрю титула и потребовал, чтобы он освободил особняк Роял Лодж. Вместо коттеджа ему предложили отправиться на ферму, находящуюся на территории Сандрингема. Она расположена на расстоянии более 11 километров от резиденции короля, и добраться туда можно лишь по неасфальтированной дороге.

В новом доме всего пять спален, поэтому там не поместилось все имущество Эндрю. В частности, ему пришлось избавиться от любимых игрушек — 72 плюшевых медведей в морской форме, которыми он мучил прислугу. Для этой цели у разжалованного принца осталась только одна плюшевая обезьяна. Когда он жил в Букингемском дворце, то любил прятать ее и отчитывать горничных, если они не нашли ее и не вернули на законное место.

Одна из горничных, работавших в Букингемском дворце, вспоминала, что каждое утро ей приходилось тратить полчаса, чтобы уложить медведей в кровать. Вечером их требовалось снова расставить по комнате, причем у каждого было строго определенное место. Если прислуга путала медведей, Эндрю приходил в бешенство и мог накричать.

От коллекции огнестрельного оружия бывшему принцу также пришлось отказаться. Теперь она перешла в собственность Карла III. Кроме того, Эндрю лишился права на хранение оружия. При этом он сохранил коллекцию церемониальных мечей и намерен забрать ее с собой при переезде.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.