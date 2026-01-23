Реклама

Из жизни
17:11, 23 января 2026Из жизни

Разжалованный брат короля Карла III избавился от 72 любимых медведей

Бывший принц Эндрю избавился от 72 плюшевых медведей, которыми он мучил прислугу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Paul Marriott / Imago / Globallookpress.com

Младшему брату короля Карла III, бывшему принцу Эндрю, выселенному из особняка возле Виндзорского замка, перед переездом в скромный сельский дом пришлось пожертвовать большей частью имущества. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30 октября 2025 года король Карл III лишил Эндрю титула и потребовал, чтобы он освободил особняк Роял Лодж. Вместо коттеджа ему предложили отправиться на ферму, находящуюся на территории Сандрингема. Она расположена на расстоянии более 11 километров от резиденции короля, и добраться туда можно лишь по неасфальтированной дороге.

В новом доме всего пять спален, поэтому там не поместилось все имущество Эндрю. В частности, ему пришлось избавиться от любимых игрушек — 72 плюшевых медведей в морской форме, которыми он мучил прислугу. Для этой цели у разжалованного принца осталась только одна плюшевая обезьяна. Когда он жил в Букингемском дворце, то любил прятать ее и отчитывать горничных, если они не нашли ее и не вернули на законное место.

Одна из горничных, работавших в Букингемском дворце, вспоминала, что каждое утро ей приходилось тратить полчаса, чтобы уложить медведей в кровать. Вечером их требовалось снова расставить по комнате, причем у каждого было строго определенное место. Если прислуга путала медведей, Эндрю приходил в бешенство и мог накричать.

От коллекции огнестрельного оружия бывшему принцу также пришлось отказаться. Теперь она перешла в собственность Карла III. Кроме того, Эндрю лишился права на хранение оружия. При этом он сохранил коллекцию церемониальных мечей и намерен забрать ее с собой при переезде.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

