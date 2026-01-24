Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады-2026

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады-2026. Его цитирует «Советский спорт».

Фетисов подчеркнул важность парада спортсменов, которые на церемонии открытия представляют свои страны. «Что тут сказать — очередное большое унижение. Сначала под какими-то предлогами отобрали участников, большинство же оставили дома. Теперь вот в церемонии открытия принять участие не дают», — отметил депутат.

Ранее 24 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

После этого другой депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что недопуск на церемонию открытия пойдет на пользу российским олимпийцам. «Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться», — сказала она.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.