Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:11, 24 января 2026Спорт

Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады

Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады-2026. Его цитирует «Советский спорт».

Фетисов подчеркнул важность парада спортсменов, которые на церемонии открытия представляют свои страны. «Что тут сказать — очередное большое унижение. Сначала под какими-то предлогами отобрали участников, большинство же оставили дома. Теперь вот в церемонии открытия принять участие не дают», — отметил депутат.

Ранее 24 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

После этого другой депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что недопуск на церемонию открытия пойдет на пользу российским олимпийцам. «Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться», — сказала она.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Сотни российских туристов застряли на Кубе

    В России оценили трехстороннюю встречу в Абу-Даби

    Фетисов счел унижением недопуск россиян на церемонию открытия Олимпиады

    Власти Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США

    Раскрыты возможные сроки следующего раунда переговоров по Украине

    В Шебекино при взрыве украинского БПЛА пострадала женщина

    В Европе допустили новые угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok