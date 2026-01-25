Реклама

13:42, 25 января 2026Спорт

Американский скалолаз без страховки забрался на 500-метровый небоскреб

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ChiangYing-ying / AP

Американский скалолаз Алекс Хоннольд без страховки забрался на небоскреб высотой 508 метров в Тайбэе. Об этом сообщает CNN.

40-летний Хоннольд потратил на восхождение на небоскреб «Тайбэй 101» 91 минуту. Экстремал не использовал веревки или страховочные сетки, а восхождение транслировалось в прямом эфире.

Хоннольд стал известен после покорения в 2017 году скалы Эль-Капитан. Американец поднялся на вершину высотой примерно 910 метров за 3 часа 56 минут. При этом он не пользовался альпинистским снаряжением, кроме обуви для скалолазания и мешочка с мелом.

В январе прошлого года эстонский канатоходец Яан Руз прогулялся между небоскребами Emirates Towers в Дубае на высоте 224 метра. Длина натянутого каната составила около 100 метров — Руз ходил по нему со страховкой.

