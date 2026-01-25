В Петербурге полиция и Росгвардия провели массовый рейд против мигрантов

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали сотни мигрантов после массового рейда по магазинам сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также проверки распределительного центра X5 Retail Group. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

Силовики нагрянули в 139 супермаркетов. Полицейскими были проверены 570 граждан, из них в участки доставлены 280, в отношении нарушителей законодательства будет принято решение о привлечении к ответственности. Еще 95 иностранцев были задержаны в ходе проверки распределительного центра в пригороде Петербурга.

Мероприятия были направлены на проверку соблюдения законности пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, трудоустроенных в сети ретейлера. Также Росгвардия провела проверку лицензий у сотрудников частных охранных предприятий.

Мигранты задушили петербуржца из-за подозрения в краже из магазина

21 января в «Перекрестке» питерского торгового центра «Сити Молл» произошел конфликт между местным жителем и мигрантами, работавшими охранниками магазина. Молодой человек, неоднократно попадавшийся на воровстве, после очередной кражи пытался сбежать, но попался секьюрити. Охранник применил силу и уложил юношу лицом в пол, тот потерял сознание. Подозреваемого в воровстве доставили в больницу, но выжить ему не удалось.

Полицейские задержали трех участников конфликта — двух охранников и уборщика. В отношении них составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. После гибели пострадавшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Судебно-медицинское исследование показало, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии, и следствие переквалифицировало дело по более тяжкой, 105-й статье («Убийство»).

Еще один подозреваемый, 32-летний иностранец, сбежал. По данным издания «Фонтанка», он, предположительно, прижимал посетителя к полу. К моменту появления полиции он скрылся через черный ход. На следующий день после инцидента мигрант улетел из Пулково одним из рейсов Uzbekistan Airways. Мужчина уже был добавлен в систему «Сторожевик», однако произошел сбой, поэтому авиакомпания с опозданием уведомила ведомства о его планах покинуть Россию. Полиция узнала об отъезде участника конфликта через пять часов после вылета.

Вечером 23 января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух охранников, фигуранты дела заключены под стражу до 21 марта. В ходе заседания подозреваемые возражали против ходатайств следователя об их отправке в СИЗО.