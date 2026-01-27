Продажи подержанных автомобилей в России установили рекорд

«Автостат»: Продажи подержанных автомобилей достигли рекордных 6,24 млн единиц

По итогам 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,3 процента, до 6,24 миллиона единиц, что стало максимальным значением за все 19 лет ведения подобной статистики. Предыдущий рекорд был зафиксирован более десяти лет назад, в 2014 году, когда с рук продали 6,1 машин. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» сообщает «Коммерсантъ».

По оценке директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, одной из главных причин роста стал переток покупателей из сегмента новых машин в сегмент подержанных из-за роста цен и отсутствие у дилеров популярных европейских, корейских и японских марок.

Вторым фактором стал активный завоз новых машин через параллельный импорт физлицами, что позволяло сэкономить на утилизационном сборе. Поскольку фактически у этих машин уже был владелец, то их передача основному покупателю оценивалась как продажа с рук.

Замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов добавил, что рынок подержанных автомобилей разогнал анонс изменений правил утилизационного сбора сначала с 1 ноября, а потом с 1 декабря. Покупатели спешили приобрести автомобили премиального сегмента (стоимостью от 3,5 миллиона рублей, мощностью более 160 лошадиных сил) популярных брендов, пока те не взлетели в цене.

Эксперты отмечают, что, как правило, динамика рынков подержанных и новых автомобилей похожи, но в России это правило в прошлом году не работало. Продажи новых легковых автомобилей рухнули на 16 процентов.

Прошлогодней особенностью стало старение автопарка. По данным «Автостата», более 60 процентов машин на вторичном рынке старше десяти лет, молодые автомобили появляются в продаже сравнительно редко. Такая ситуация объясняется высокой стоимостью заемных денег и сложностью с оформлением автокредита на подержанный автомобиль, что заставляет покупателей выбирать машины постарше и подешевле.

Лидером вторичного рынка остается бренд Lada (1,53 миллиона автомобилей), а самой популярной моделью — Lada 2107. Далее идут Toyota (624,82 тысячи) и Kia (358,84 тысячи).

Опрошенные изданием эксперты ожидают дальнейшего роста продаж автомобилей с рук в районе 4-7 процентов, потому что повышение утилизационного сбора существенно ограничит возможности россиян приобретать желаемые модели.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов признал, что правительство не знает, сколько заводов в стране занимаются утилизацией автомобилей и куда отправляются снятые с регистрации транспортные средства. До этого он отмечал, что считает утильсбор эффективным в качестве защитной меры для отечественного автопрома.