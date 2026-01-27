Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:06, 27 января 2026Авто

Продажи подержанных автомобилей в России установили рекорд

«Автостат»: Продажи подержанных автомобилей достигли рекордных 6,24 млн единиц
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

По итогам 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,3 процента, до 6,24 миллиона единиц, что стало максимальным значением за все 19 лет ведения подобной статистики. Предыдущий рекорд был зафиксирован более десяти лет назад, в 2014 году, когда с рук продали 6,1 машин. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» сообщает «Коммерсантъ».

По оценке директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, одной из главных причин роста стал переток покупателей из сегмента новых машин в сегмент подержанных из-за роста цен и отсутствие у дилеров популярных европейских, корейских и японских марок.

Вторым фактором стал активный завоз новых машин через параллельный импорт физлицами, что позволяло сэкономить на утилизационном сборе. Поскольку фактически у этих машин уже был владелец, то их передача основному покупателю оценивалась как продажа с рук.

Замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов добавил, что рынок подержанных автомобилей разогнал анонс изменений правил утилизационного сбора сначала с 1 ноября, а потом с 1 декабря. Покупатели спешили приобрести автомобили премиального сегмента (стоимостью от 3,5 миллиона рублей, мощностью более 160 лошадиных сил) популярных брендов, пока те не взлетели в цене.

Материалы по теме:
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
14 октября 2025
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
1 января 2026

Эксперты отмечают, что, как правило, динамика рынков подержанных и новых автомобилей похожи, но в России это правило в прошлом году не работало. Продажи новых легковых автомобилей рухнули на 16 процентов.

Прошлогодней особенностью стало старение автопарка. По данным «Автостата», более 60 процентов машин на вторичном рынке старше десяти лет, молодые автомобили появляются в продаже сравнительно редко. Такая ситуация объясняется высокой стоимостью заемных денег и сложностью с оформлением автокредита на подержанный автомобиль, что заставляет покупателей выбирать машины постарше и подешевле.

Лидером вторичного рынка остается бренд Lada (1,53 миллиона автомобилей), а самой популярной моделью — Lada 2107. Далее идут Toyota (624,82 тысячи) и Kia (358,84 тысячи).

Опрошенные изданием эксперты ожидают дальнейшего роста продаж автомобилей с рук в районе 4-7 процентов, потому что повышение утилизационного сбора существенно ограничит возможности россиян приобретать желаемые модели.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов признал, что правительство не знает, сколько заводов в стране занимаются утилизацией автомобилей и куда отправляются снятые с регистрации транспортные средства. До этого он отмечал, что считает утильсбор эффективным в качестве защитной меры для отечественного автопрома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

    В России напомнили о важности радара в Туле для США

    111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

    Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok