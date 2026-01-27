Синоптик Шувалов: Высота сугробов в Москве может достигнуть 57 сантиметров

На Москву в ночь на вторник, 27 января, обрушился сильнейший снегопад. Непогода продлится до среды, 28 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Из-за снежного апокалипсиса аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов, а на дорогах образовались 9-балльные пробки.

Синоптики предсказали 57-сантиметровые сугробы в Москве

За ночь на вторник высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, выросла с 30 до 41 сантиметра, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На протяжении полутора суток сугробы могут вырасти еще на 10-15 сантиметров. Таким образом к утру четверга высота сугробов может приблизиться к рекорду 70-летней давности: 29 января 1956 года они достигали 57 сантиметров.

57 сантиметров снега может лежать в столице к четвергу, 29 января

В Москве замерзло главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова: шпиль главного корпуса университета покрылся инеем из-за морозов, которые предшествовали метели. Также льдом покрылась Останкинская башня.

На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за ночь на вторник, выпало около пятой части (18 процентов) от месячной нормы, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На других метеостанциях мегаполиса осадков оказалось от 6 миллиметров на Балчуге до 8 миллиметров в Тушино.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На юге Подмосковья обошлось без сильных снегопадов, чего нельзя сказать о северной части региона. В Долгопрудном и Волоколамске выпало 11 миллиметров осадков, в Новом Иерусалиме — 13 миллиметров, в Клину — 15 миллиметров осадков (33 процента) от январской нормы. Снегопады в столичном регионе сопровождались усилением юго-западного ветра, скорость которого в порывах достигала 13-14 метров в секунду.

Город встал в пробках

Из-за снегопадов город встал в девятибалльных пробках. В департаменте транспорта жителей столицы призвали не пользоваться автомобилями, поскольку из-за снегопада время в пути на автомобиле увеличивается как минимум на 40-50 минут. Горожанам посоветовали добираться на метро.

Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет до 12:00 из-за неблагоприятных погодных условий. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме.

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Снегопады сопровождаются резкими скачками температуры и перепадами давления

На фоне обильных снегопадов в Москве ожидаются скачки атмосферного давления. Благодаря прохождению фронтального раздела начнет повышаться температура. Если в ночь на вторник минимальная температура составила минус 14-10 градусов, то днем ожидается около минус 5 градусов. По сравнению с понедельником, 26 января, температура повысится сразу на 12-15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики также предсказали возможную оттепель в некоторых районах московского региона в середине недели. Однако к выходным, 31 января и 1 февраля, снова похолодает: столбики термометров опустятся ниже минус 10-15 градусов.