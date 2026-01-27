Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 27 января 2026Мир

Постпред России оценил ядерный потенциал НАТО

Ульянов: Ядерный потенциал США, Великобритании и Франции превышает российский
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Стрингер / РИА Новости

Ядерный потенциал США, Великобритании и Франции превышает российский в полтора раза. Об этом заявил «Известиям» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Совокупный потенциал США, Великобритании и Франции, являющихся военными союзниками по блоку НАТО, превышает две тысячи боезарядов, тогда как у России их теперь почти в полтора раза меньше», — сказал он.

Ульянов также рассказал, что Россия не получила от США ответа на предложение продлить ключевые количественные параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) хотя бы на год.

9 января президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала соответствующие заявления президента США «умозрительными рассуждениями».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok