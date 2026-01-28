Реклама

Экономика
21:01, 28 января 2026Экономика

Песков оценил ход легализации онлайн-казино в России

Пресс-секретарь президента РФ Песков подтвердил идею легализовать онлайн-казино
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Инициатива Минфина о легализации в России онлайн-казино существует, но оценивать возможность ее реализации пока рано, предложение прорабатывается. Об этом в комментарии журналисту Александру Юнашеву рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

О таком предложении по увеличению доходов федерального бюджета накануне сообщили СМИ. Идея вызвала неоднозначную оценку со стороны политиков и экспертов.

Например, глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов посчитал такой шаг циничным и порочным подходом, потому что это заработок на горе и зависимости людей.

Его коллега, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал идею преждевременной и опасной. Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отметил, что Минфин думает только о доходах, не осознавая, что это произойдет «ценой разорения многих семей и множества личных трагедий». По его мнению, следующим шагом должна стать легализация проституции и наркомании, так как они тоже приносят доход.

Вместе с тем член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина заявила, что легализация онлайн-казино через государственного оператора с налоговой ставкой не менее 30 процентов от выручки станет более эффективной мерой контроля, чем их запрет.

Она напомнила, что текущая ситуация не защищает граждан, потому что оборот онлайн-казино огромен и продолжает расти, однако все доходы проходят мимо бюджета. По оценке Минфина, в год легальные онлайн-казино могут принести в казну порядка 100 миллиардов рублей.

