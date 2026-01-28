Реклама

Наука и техника
12:06, 28 января 2026

На Западе назвали условие уничтожения России

MWM: Россия будет уничтожена, если лишится ядерного оружия
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия будет уничтожена Западом, если лишится своего ядерного оружия (ЯО). Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал прокомментировал интервью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева газете «Коммерсант», в котором политик высказался о значении ЯО для стратегической безопасности государства.

«Его заявление последовало за многочисленными намеками западных аналитиков и официальных лиц на то, что если бы у России не было мощного ядерного сдерживания, она, вероятно, подверглась бы коллективному нападению со стороны членов НАТО», — пишет MWM.

В поддержку такой точки зрения журнал приводит сделанные ранее комментарии офицеров и политиков стран НАТО, которые прямо признавали сдерживающую роль российского ЯО в западных планах по отношению к России. В частности, MWM вспоминает заявление бывшего президента США Джо Байдена, который отказался начинать третью мировую войну ради Украины.

В декабре главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев сообщил, что боеготовность стратегических ядерных сил России обеспечивает современное вооружение, уровень которого доведен до ста процентов.

