Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской о сокращении размера алиментов

Суд удовлетворил иск Аршавина к Юлии Барановской о сокращении размера алиментов

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской о сокращении размера алиментов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Конкретные цифры не называются. Аршавин подал иск в конце сентября.

Ранее адвокат экс-игрока Александр Добровинский объяснил желание клиента судиться с бывшей супругой. «Мужчина считает, что те деньги, что он дает в виде алиментов, идут не на детей, а прямо на сумки Birkin, полеты на Бали и так далее», — заявил он.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год, но не регистрировали брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.