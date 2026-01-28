Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:08, 28 января 2026Спорт

Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской о сокращении размера алиментов

Суд удовлетворил иск Аршавина к Юлии Барановской о сокращении размера алиментов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской о сокращении размера алиментов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Конкретные цифры не называются. Аршавин подал иск в конце сентября.

Ранее адвокат экс-игрока Александр Добровинский объяснил желание клиента судиться с бывшей супругой. «Мужчина считает, что те деньги, что он дает в виде алиментов, идут не на детей, а прямо на сумки Birkin, полеты на Бали и так далее», — заявил он.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год, но не регистрировали брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской о сокращении размера алиментов

    Турист наткнулся на тело исчезнувшей два года назад в Австралии путешественницы

    В Москве произошел транспортный коллапс

    Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

    Подозреваемые в создании мошеннической схемы сотрудники РЖД попали на видео

    Семь часов подмосковные хирурги спасали мужчину c раздробленным лицом

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok