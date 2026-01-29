«Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

Покупателем зарубежных активов «Лукойла» стала инвестиционная компания Carlyle

29 января российская нефтяная компания «Лукойл» уведомила о заключении сделки с американской Carlyle. Инвестиционная компания стала покупателем зарубежных активов LUKOIL International GmbH, которой принадлежат нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Европе, сеть автозаправочных станций (АЗС), а также несколько месторождений.

Причиной продажи стали блокирующие санкции со стороны США

Американский Минфин ввел новые рестрикции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл», 23 октября 2025 года.

Санкции затронули все структуры, находящиеся под их контролем, а также все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов. Блокирующие санкции парализуют участие «Лукойла» в управлении этими компаниями и проведение с ними операций. «Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении [российской стороны]», — говорится в документе.

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

«В связи с введением ограничительных мер компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — заявили в «Лукойле».

Стоимость активов российской нефтяной компании оценивают в миллиарды долларов

По имеющейся информации, сделка может охватить весь портфель зарубежных активов «Лукойла». Компания владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе, двумя тысячами АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также несколькими месторождениями. Она участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Общая стоимость портфеля, по разным оценкам, может составлять от 14 до 22 миллиардов долларов.

Как сообщал ранее Bloomberg, «Лукойл» искала единственного покупателя на свои иностранные активы, чтобы закрыть сделку за один раз, а не распродавать бизнес по частям. Еще одной ключевой деталью будущей сделки называли желание администрации США видеть в числе покупателей американские компании, что снижает круг возможных будущих собственников.

На покупку активов «Лукойла» претендовала масса компаний

После объявления о продаже активов нефтяного гиганта в Европе началась настоящая драка за возможность продолжать взаимодействовать с ними. Несколько стран начали давить на США, требуя предоставить лицензию на использование НПЗ компании после начала действия санкций.

«Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами «Лукойла», особенно после того, как Министерство финансов США отклонило предложение Gunvor об их полном поглощении», — заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Первым претендентом на покупку стал международный энергетический трейдер Gunvor Group. Компания является одним из крупнейших в мире импортеров российского сырья. Скорость и масштаб сделки — Gunvor собирался купить все активы, не имея для этого финансовых возможностей, — удивили участников рынка, поэтому Вашингтон пообещал внимательно изучить историю Gunvor Group и проверить возможные сохраняющиеся связи с Россией. В результате Минфин США назвал Gunvor кремлевской марионеткой и пообещал, что нефтетрейдер «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли».

Фото: Valentina Petrova / AP

После Gunvor на покупку активов претендовали американский банк Xtellus Partners, а после него — около десятка инвесторов, включая Exxon Mobil, Chevron и фонд прямых инвестиций Carlyle. В гонку включились энергетический гигант из Саудовской Аравии Midad Energy (компанию возглавляет Абдулелах аль-Айбан — брат советника по национальной безопасности страны Мусаида аль-Айбана, который принимал участие в американо-российских переговорах) и даже австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, который ранее владел активами в области развлечений для взрослых, в том числе порносайтом Pornhub.

На новостях о заключении сделки акции «Лукойла» пошли вверх

После сообщения о заключении сделки с Carlyle ценные бумаги компании начали дорожать. В четверг акции нефтяного гиганта на Московской бирже прибавили в цене 3,2 процента. Их стоимость выросла до 5385 рублей за штуку. До этого момента на фоне отказов от сделки со стороны потенциальных покупателей акции дешевели.

Так, отказ международного энергетического трейдера Gunvor от предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла» привел к падению акций последней на Мосбирже в пределах четырех процентов. С момента попадания в американский санкционный список, что и стало поводом для продажи иностранных активов, стоимость производителя упала более чем на 15 процентов.

Добиться сделки удалось инвестиционному фонду Carlyle Group

Carlyle Group — один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 147 миллиардов долларов.

Заключенное соглашение не является эксклюзивным для Компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями пресс-служба компании «Лукойл»

По состоянию на 2023 год под управлением компании находились активы на сумму 426 миллиардов долларов. Carlyle в основном принадлежит институциональным инвесторам, которым принадлежит около 63 процентов акций. В начале 2025 года в число десяти крупнейших акционеров входили такие компании, как BlackRock (8,10 процента) и Morgan Stanley (3,14 процента), а также ряд крупных бизнесменов.

Основанная в Вашингтоне в 1987 году, Carlyle специализируется на частном капитале, реальных активах и частном кредитовании. Это одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, которая с 2010 по 2015 год занимала первое место среди частных инвестиционных компаний по объему привлеченного капитала, согласно индексу PEI 300.