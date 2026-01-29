Тарасов отреагировал на обвинения Бузовой в жестокости

Футболист Тарасов высмеял обвинения певицы Бузовой в жестокости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своем Telegram-канале высмеял обвинения бывшей супруги, певицы Ольги Бузовой, в жестоком контроле во время их брака.

«Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила», — написал спортсмен. Он сопроводил пост сгенерированной фотографией.

В интервью Лауре Джугелии Бузова рассказала, что Тарасов якобы запрещал ей работать, винил в своих неудачах на поле и не мог сосредоточиться, если она уезжала на гастроли. По ее словам, спортсмен требовал полного подчинения и мешал ее карьере.

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, у пары двое сыновей и две дочери; от предыдущего союза с Оксаной Пономаренко у него также есть дочь.