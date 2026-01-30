«Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

Володин: Депутаты ГД настаивают на применении оружия возмездия на Украине

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия» на Украине. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, на более серьезных мерах против украинских войск настаивают практически все депутаты нижней палаты российского парламента. Володин заметил, что, помимо этого, в Госдуме регулярно обсуждают вопрос скорейшего достижения целей специальной военной операции (СВО).

Парламентарий добавил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают активное наступление по всей зоне боевых действий на Украине.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Володин обратился к Зеленскому с важным советом

Володин посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовать всем договоренностям, к которым в ходе переговоров в Анкоридже пришли главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Парламентарий назвал это «единственно верным путем» для украинского политика.

Так он отреагировал на последнее публичное выступление Зеленского. В нем украинский политик категорически отказался приезжать в Москву ради переговоров с Россией, а также заявил, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) «без боя».

Володин назвал слова политика откровенно «неадекватными» и напомнил, что именно Зеленский «разрушил государственность Украины и погубил огромное количество ее граждан». Парламентарий заметил, что отношение лидера Украины к мирному урегулированию лишь создает новые проблемы для украинского народа.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в рамках учений сил стратегического сдерживания. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России объяснили слова о применении «оружия возмездия»

Российским военным пора применять более сильные виды вооружения в боевых действиях на Украине. Так слова об «оружии возмездия» объяснил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Надо закончить это раз и навсегда, иначе будем бесконечно тянуть эту резину. Сейчас мы применяем практически обычное вооружение, даже не повышенной мощности. У нас есть более сильное оружие, не обязательно ядерное. Это вооружение с гораздо более мощным тротиловым эквивалентом, тот же «Буревестник», например Андрей Колесник депутат Госдумы

Он согласился с мнением большинства парламентариев, заметив, что России стоит нарастить боевую мощь на СВО. Колесник напомнил, что сейчас перемирие предлагается Москвой лишь в одностороннем порядке, что, вероятно, принимают в Киеве за слабость. На фоне этого России важно как можно скорее поставить точку в конфликте, продолжение которого принесет еще больше потерь среди граждан обеих стран.