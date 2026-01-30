Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия» на Украине. Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, на более серьезных мерах против украинских войск настаивают практически все депутаты нижней палаты российского парламента. Володин заметил, что, помимо этого, в Госдуме регулярно обсуждают вопрос скорейшего достижения целей специальной военной операции (СВО).
Парламентарий добавил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают активное наступление по всей зоне боевых действий на Украине.
Володин обратился к Зеленскому с важным советом
Володин посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовать всем договоренностям, к которым в ходе переговоров в Анкоридже пришли главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Парламентарий назвал это «единственно верным путем» для украинского политика.
Так он отреагировал на последнее публичное выступление Зеленского. В нем украинский политик категорически отказался приезжать в Москву ради переговоров с Россией, а также заявил, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) «без боя».
Володин назвал слова политика откровенно «неадекватными» и напомнил, что именно Зеленский «разрушил государственность Украины и погубил огромное количество ее граждан». Парламентарий заметил, что отношение лидера Украины к мирному урегулированию лишь создает новые проблемы для украинского народа.
В России объяснили слова о применении «оружия возмездия»
Российским военным пора применять более сильные виды вооружения в боевых действиях на Украине. Так слова об «оружии возмездия» объяснил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Надо закончить это раз и навсегда, иначе будем бесконечно тянуть эту резину. Сейчас мы применяем практически обычное вооружение, даже не повышенной мощности. У нас есть более сильное оружие, не обязательно ядерное. Это вооружение с гораздо более мощным тротиловым эквивалентом, тот же «Буревестник», например
Он согласился с мнением большинства парламентариев, заметив, что России стоит нарастить боевую мощь на СВО. Колесник напомнил, что сейчас перемирие предлагается Москвой лишь в одностороннем порядке, что, вероятно, принимают в Киеве за слабость. На фоне этого России важно как можно скорее поставить точку в конфликте, продолжение которого принесет еще больше потерь среди граждан обеих стран.