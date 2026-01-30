Реклама

Бывший СССР
11:10, 30 января 2026

«В связи с враждебными мерами». Россия пригрозила странам Прибалтики ответом на вмешательство в дела посольств

Любинский: РФ ответит на действия Прибалтики в отношении посольств
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МИД России пригрозил Латвии, Литве и Эстонии ответом из-за вмешательства стран Прибалтики в дела российских посольств в республиках.

С учетом отсутствия адекватной реакции в ближайшие дни посольствам прибалтийских стран будет объявлено о принятых в отношении этих диппредставительств решениях

Дмитрий Любинскийзаместитель министра иностранных дел России

Он также напомнил, что 30 декабря 2025 года МИД России предпринял демарш, вызвав в министерство временных поверенных в делах трех прибалтийских стран. «Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — рассказал Любинский, уточнив, что это было сделано «в связи с этими враждебными мерами» Латвии, Литвы и Эстонии.

О решении по посольствам этих стран в Москве объявят в ближайшие дни, уточнил дипломат.

Причиной демарша стало регламентирование прибалтийскими странами административно-хозяйственной деятельности российских посольств. Любинский назвал эти действия откровенно недружественными, дискриминационными, а также грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

В паспортах ряда граждан Эстонии убрали Россию из графы о месте рождения

В декабре стало известно, что в паспортах граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, с начала ноября указывается место рождения «Эстония» вместо «Россия».

Автор публикации Адам Бернар отмечает, что предпринимаемые властями Эстонии шаги не принесут пользу государству. «Практические последствия уже заметны. Новые паспорта могут создать проблемы при пересечении российской границы: Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы», — пишет Бернар.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По словам журналиста, решение поменять «Россию» на «Эстонию» в графе о месте рождения в эстонских документах говорит о новом этапе территориальных претензий, которые начались с Тартуского договора 1920 года. Согласно документу, часть Эстонии перешла Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне в составе Ленинградской области). В 1944 году эти территории вернули России.

В МИД РФ посчитали такие изменения в паспортах территориальными претензиями, назвав их неприемлемыми. «Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в связи с этим провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — подчеркнул временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

