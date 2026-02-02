Реклама

10:48, 2 февраля 2026

«Приравнять освободителей к палачам». В Израиле отреагировали на скандальное заявление президента Польши о роли СССР в холокосте

Трапиров: Слова Навроцкого оскорбляют память жертв холокоста и солдат СССР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Grzegorz Celejewski / Reuters

Ворота Освенцима были открыты солдатами Красной армии, попытки переложить ответственность за холокост на Советский Союз опасны и возмутительны. С таким заявлением после слов президента Польши выступил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

В конце января Кароль Навроцкий обвинил СССР в причастности к холокосту. Хотя он признал факт освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау советскими солдатами, но заявил, что за его стенами узников не ждала свобода. По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Именно эта война привела к Холокосту, что якобы делает СССР соучастником трагедии, утверждал политик.

Между тем в Израиле назвали высказывания Навроцкого опасным актом исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв холокоста и солдат-освободителей.

Это вопрос исторической честности. Тот, кто сегодня пытается приравнять освободителей к палачам, объективно участвует в обелении фашизма — независимо от того, какими словами он это прикрывает

Дмитрий Трапировлидер израильского антифашистского движения

Кремль ответил на слова президента Польши

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на обвинения Кароля Навроцкого в причастности СССР к началу Второй мировой войны, уличил власти страны в ненависти ко всему русскому. Песков отметил, что собственное видение истории со стороны польского руководства для России не секрет.

Кароль Навроцкий во время церемонии возложения венков по случаю 81-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау

Фото: Grzegorz Celejewski / Reuters

Фото: Grzegorz Celejewski / Reuters

Сложившуюся ситуацию пресс-секретарь российского президента связывает с необратимыми процессами, происходившими в Европе в последние годы. «Мы видим у власти в большинстве европейских стран малообразованных, безответственных и имеющих горизонты мышления только в несколько лет людей», — высказался он.

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин отметил, что на территории Западной Украины и Западной Белоруссии холокоста не было, в отличие от территории Польши. «Поляки-коллаборационисты активно участвовали в преследовании евреев, развернутом немецкими оккупационными войсками и органами СС и полиции в Польше», — сказал он. В Польше забыли о том, добавил Затулин, что именно СССР, страдая от последствий Великой Отечественной войны, помогал Варшаве «встать на ноги».

Путин напомнил об освобождении Освенцима Красной армией

Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, о чем всегда будут помнить в России, заявил президент Владимир Путин. «В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов», — рассказал он.

27 января 1945 года Освенцим вместе с другими соседними городами был освобожден от нацистской оккупации войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Петрова.

