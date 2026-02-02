Во Франции восхитились отраженным пенальти Сафонова

Во Франции выразили восхищение отраженным пенальти российского вратаря Сафонова

Высший дивизион чемпионата Франции выразил восхищение отраженным пенальти российского вратаря Матвея Сафонова, выступающего за ПСЖ, во время матча со «Страсбургом». Реакцию опубликовала пресс-служба Лиги 1 в соцсети Х.

«Он снова это сделал… Матвей Сафонов!» — написала пресс-служба.

Ранее главный тренер парижского ПСЖ Луис Энрике назвал голкипера Сафонова лучшим вратарем в своей карьере по способности предугадывать, в какую сторону противник собирается пробить пенальти по воротам.

В воскресенье, 1 февраля, ПСЖ на выезде выиграл у «Страсбурга» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции. Сафонов на 21-й минуте отразил пенальти.

28 января он вернулся в состав ПСЖ после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победном матче с «Фламенго».