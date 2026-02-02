Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:40, 2 февраля 2026Спорт

Во Франции восхитились отраженным пенальти Сафонова

Во Франции выразили восхищение отраженным пенальти российского вратаря Сафонова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sathire Kelpa / Eurasia Sport Images / Getty Images

Высший дивизион чемпионата Франции выразил восхищение отраженным пенальти российского вратаря Матвея Сафонова, выступающего за ПСЖ, во время матча со «Страсбургом». Реакцию опубликовала пресс-служба Лиги 1 в соцсети Х.

«Он снова это сделал… Матвей Сафонов!» — написала пресс-служба.

Ранее главный тренер парижского ПСЖ Луис Энрике назвал голкипера Сафонова лучшим вратарем в своей карьере по способности предугадывать, в какую сторону противник собирается пробить пенальти по воротам.

В воскресенье, 1 февраля, ПСЖ на выезде выиграл у «Страсбурга» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции. Сафонов на 21-й минуте отразил пенальти.

28 января он вернулся в состав ПСЖ после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победном матче с «Фламенго».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Глава региона сообщил о смерти Героя России на СВО

    В ВСУ раскрыли уязвимости систем Patriot

    Врач призвал не игнорировать боль в плече

    Россиянка придумала необычную замену детской коляске и прокатила младенца на льду

    В России предупредили о возможном росте дефицита бюджета

    СВР указала на причастность Украины к переворотам в Африке

    Во Франции восхитились отраженным пенальти Сафонова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok