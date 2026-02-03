Плющенко: Товарищ из Госдумы просил поддержать бойкот Олимпийских игр

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о просьбе «товарища из Госдумы» поддержать бойкот Олимпиады. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня есть товарищ из Госдумы, который просил поддержать, чтобы наши спортсмены не ехали на соревнования. Я ответил: "Вы прикалываетесь, что ли?" Я всю жизнь спортсмен. Мне повезло поучаствовать в четырех Олимпиадах, а кому-то туда попасть невозможно», — заявил Плющенко.

Плющенко отметил, что не пытался переубедить товарища, так как у того своя позиция. Бывший фигурист отметил, что существует много людей, которые не понимают, что такое большой спорт.

Двукратный олимпийский чемпион поддержал как участие российских спортсменов, так и показ Олимпиады в России. По его мнению, атлеты должны отправиться на Игры в Италию даже несмотря на нейтральный статус.

28 января олимпийский чемпион, скелетонист Александр Третьяков заявил об отсутствии интереса к Олимпиаде 2026 года в Италии. Он отметил, что не планирует смотреть соревнования, в которых не будут участвовать российские спортсмены.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россию на Играх представят 13 спортсменов. Транслировать соревнования в России будет онлайн-кинотеатр Okko.