Наука и техника
15:56, 3 февраля 2026

Российскую платформу RUVDS вывели на целевую орбиту

Иван Потапов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский спутник-платформу RUVDSSat1 вывели на целевую околоземную орбиту. Об этом ТАСС сообщил хостинг-провайдер RUVDS.

По данным компании, дочерний спутник RUVDSSat1 отсоединился от материнского аппарата Mule 4T, разработанного конструкторским бюро «Пятое поколение». «Тем самым мы реализовали первый этап нашей инициативы — доставили на орбиту лучшие статьи техноэнтузиастов», — сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

По его словам, провайдер готовится предоставить доступ к аппарату разработчикам программного обеспечения для космических аппаратов. В RUVDS уточнили, что расчетный срок службы RUVDSSat1 составляет один год.

В декабре компания сообщила агентству, что российский спутник-платформу RuVDSSat1 планируется вывести на околоземную орбиту аппаратом Mule 4T разработки конструкторского бюро «Пятое поколение» до конца 2025 года на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

В декабре 2024-го агентству сообщили в RuVDS, что на втором российском спутнике компании, по своим размерам сопоставимым со спичечным коробком, впервые развернут панель управления виртуальными серверами фирмы Ispmanager.

Первый спутник-сервер RuVDS был запущен на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей с космодрома Восточный в июне 2023 года.

