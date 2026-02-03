Реклама

11:31, 3 февраля 2026

Сидни Суини обнажила ягодицы в рекламе

Актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась в рекламе своего бренда Syrn
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @syrn

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась в рекламе своего бренда нижнего белья Syrn. Видео появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» предстала перед камерой в образе ухаживающей за садом домохозяйки. При этом она примерила обнажающие ягодицы комплекты черного и белого цветов, выбросила в окно бюстгальтер и прокатилась на садовом тракторе.

«История любви, написанная Сидни Суини», — говорится в подписи к одному из роликов с новой коллекцией Romantic World.

Ранее в интервью Cosmopolitan артистка высказалась о создании данной скандальной коллекции в контексте отмеченной ею ранее чрезмерной сексуализации со стороны общественности.

Материалы по теме:
Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?
Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?
28 января 2026
Сидни Суини обвинили в расизме из-за рекламы с ее «хорошими генами». Реакция звезды на хейт превратилась в мем
Сидни Суини обвинили в расизме из-за рекламы с ее «хорошими генами». Реакция звезды на хейт превратилась в мем
13 ноября 2025

«Да, так я возвращаю себе право на собственное тело и свою историю, чтобы вдохновлять других женщин», — заявила она.

В январе Суини привлекла внимание полиции новым промо марки Syrn, в рамках которого развесила бюстгальтеры на памятном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе.

