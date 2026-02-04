Глава МОК рассказала о процессе восстановления ОКР

Глава МОК Ковентри: Вопрос о восстановлении ОКР не поднимался

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри рассказала о процессе восстановления Олимпийского комитета России (ОКР). Ее слова приводит официальный канал МОК на Youtube.

«Решение от октября 2023 года продолжает действовать. Протоколы по нейтральным атлетам действуют те же, что и действовали на Олимпиаде в Париже. Этот вопрос (о восстановлении ОКР, — прим. «Ленты.ру») на паре последних исполкомов не обсуждался», — сказала Ковентри.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. В ней примут участие 13 российских спортсменов. Все они будут выступать в нейтральном статусе.

МОК приостановил деятельность ОКР до дальнейшего уведомления в октябре 2023 года из-за включения в состав организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ответ на это решение ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, которая была отклонена 23 февраля 2024 года.