15:14, 4 февраля 2026Спорт

Тарпищев призвал повысить пенсии российским спортсменам

Шамиль Тарпищев призвал повысить пенсии российским спортсменам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал повысить пенсии российским спортсменам. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в стране многие социальные проблемы решаются положительно. «Думаю, настало время и в спорте добавлять, потому что многие заслуженные люди со званиями и достижениями, считаю, ущемлены», — заявил Тарпищев.

3 февраля двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил размер своей пенсии. «Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь», — сказал бывший хоккеист.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

