Лавров заявил о вытеснении российского бизнеса из Венесуэлы

Лавров: Российские компании сейчас откровенно вытесняются из Венесуэлы

В связи с ситуацией, связанной с вывозом в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, с рынка страны стали вытеснять представителей российского бизнеса, следует из комментария главы МИД РФ Сергея Лаврова, который он дал в интервью RT.

Министр напомнил, что ранее против крупнейших российских нефтяных компаний были введены новые, «очень жесткие» санкции, чему президент страны Владимир Путин удивился в контексте того, что стороны перед этим «оставались на платформе Анкориджа».

«И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», — заявил также Лавров. Подчеркнув, что одновременно американцами вводятся тарифы против тех стран, которые покупают энергоносители у России, он также указал, что речь идет о запрете Индии покупать российскую нефть, в то время как «везде говорится» что российскую нефть и российский газ заменят американские ресурсы.

Накануне, 4 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции по критически важным минералам, заявил, что стратегический интерес Вашингтона к Венесуэле определяет доступ к энергоресурсам, поскольку латиноамериканская страна обладает критически важными запасами нефти.

В то же время гендиректор американской нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс сказал на январской встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, что Венесуэла пока остается «непривлекательной для инвестиций». «Наши активы там уже дважды конфисковывались, поэтому, как вы понимаете, для третьего выхода на рынок потребуются довольно серьезные перемены», — поделился тогда топ-менеджер.