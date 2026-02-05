Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 5 февраля 2026Мир

Раскрыты детали гарантий безопасности для Украины с переговоров в Абу-Даби

ТАСС: Гарантии безопасности Украине могут включать силы быстрого реагирования
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Будущие гарантии безопасности для Украины могут предусматривать не миротворцев, а силы быстрого реагирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

«Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил», — сказал собеседник агентства.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что Финляндии не понравилось использование США термина «статья 5» для описания будущих гарантий безопасности для Украины. Глава финского МИД предупредила, что это может привести к смешиванию гарантий НАТО по статье 5 с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Украинским войскам предрекли выход из Харькова

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok