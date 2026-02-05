Реклама

Стали известны детали обвинения в двух покушениях бывшего миллионера из МЧС России

Начался суд над экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко по делу о двух покушениях
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Краснодаре начался суд над бывшим заместителем начальника краевого управления МЧС России Сергеем Симоненко, оказавшегося миллионером, которого обвиняют в двух покушениях на убийство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с ним на скамье подсудимых экс-руководитель Северского районного подразделения ведомства Мелько Джемо, которого следствие считает пособником преступлений. По версии следствия, Симоненко организовал два покушения на убийство конфликтовавшего с ним подчиненного и его брата. В первом случае речь идет о поджоге автомобиля семьи потерпевшего, а во втором — о ранении из травматического пистолета.

Газете стали известны детали обвинения, выдвинутого против них. Симоненко узнал, что родственники экс-главы районного подразделения кубанского МЧС оказывают услуги в сфере противопожарной безопасности. Он требовал от них закрыть бизнес и запугивал. В 2019 году у семьи подчиненного сгорели два автомобиля друг за другом, а после было совершено нападение на брата бывшего сотрудника МЧС, которого ранили из травматического пистолета.

Предполагаемых исполнителей преступлений Евгения Кауца, Дмитрия Наджу и Александра Плотникова отдали под суд в 2023 году, обвинив в поджоге и причинении вреда здоровью, но приговор им так и не был вынесен.

Симоненко был задержан на рабочем месте 1 августа 2024 года и этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Позже по иску Генпрокуратуры России у Симоненко и его семьи изъяли имущество общей стоимостью 350 миллионов рублей — это 55 объектов недвижимости и 32 дорогостоящих автомобиля. Симоненко уволен из МЧС в связи с утратой доверия.

