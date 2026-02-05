Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о звонке бывшего украинского президента Леонида Кучмы российскому лидеру Владимиру Путину во время «оранжевой революции» на Украине в 2004 году.
Дипломат отметил, что лично присутствовал при телефонном разговоре двух лидеров.
Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ уточнил, что Кучма обвинил Запад в организации этих дестабилизирующих событий.
[Кучма] сказал, что Запад вывел на площадь Независимости тысячи людей. Дескать, они поставили палатки, размахивают флагами и отказываются признать результаты выборов президента
Он добавил, что у протестующих было оружие. По словам Лаврова, Кучма в тот период не хотел применять силу и не имел решимости отстоять закон.
Глава МИД обратил внимание, что в результате этого на Украине случился третий тур выборов, который полностью противоречит Конституции страны.
Тогда многие деятели в Европе, министры иностранных дел, публично заявляли, что украинцы должны выбрать: либо они с Россией, либо они с Европой. Это была их позиция. Никаких единых пространств от Атлантики до Тихого океана — ничего этого вообще не звучало. Только «либо-либо». Мол, мы Европа, а там Россия, вы либо туда, либо к нам
Лавров рассказал о подпольных контактах с Европой
Также министр иностранных дел РФ заявил, что Москва поддерживает «подпольные» контакты с некоторыми европейскими лидерами.
У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и подпольно контактируют
Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают в ходе закрытых и конфиденциальных контактов, не отличается от их публичных заявлений, уточнил руководитель российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что не видит у Европы какой-либо позиции. По словам дипломата, европейцы заняли бескомпромиссную позицию «стратегического поражения России». Все их усилия направлены на срыв переговоров России, США и Украины, резюмировал он.
Лавров рассказал о сложных компромиссах с США по Украине
Глава МИД РФ также заявил, что Москва была готова принять компромиссное предложение Вашингтона по Украине, но его сорвали Европа и Киев.
Лавров рассказал, что за десять дней до встречи Путина и американского президента Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска) спецпосланник последнего Стив Уиткофф привез конкретные компромиссные предложения, которые Россия приняла, учтя свои принципиальные интересы.
Однако Европа и украинский президент Владимир Зеленский начали «переделывать» уже одобренную Москвой инициативу США, подчеркнул руководитель ведомства.
Лавров ответил на попытки Макрона выйти на контакт с Путиным
Глава российского МИД также прокомментировал информацию о намерении президента Франции Эммануэля Макрона провести контакты с Путиным.
Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения
Он выразил уверенность, что если инициативы французского лидера будут носить серьезный характер, то Путин даст на них «конкретную и практическую реакцию».
19 декабря 2025 года Макрон призвал Европу к диалогу с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов. 3 февраля он сообщил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и Зеленским, добавил Макрон.