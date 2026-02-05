«Вы либо туда, либо к нам». Лавров описал детали разговора президента Украины с Путиным во время исторических событий на Майдане

Лавров рассказал о звонке экс-президента Украины Кучмы Путину в 2004 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о звонке бывшего украинского президента Леонида Кучмы российскому лидеру Владимиру Путину во время «оранжевой революции» на Украине в 2004 году.

Дипломат отметил, что лично присутствовал при телефонном разговоре двух лидеров.

Владимир Путин Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ уточнил, что Кучма обвинил Запад в организации этих дестабилизирующих событий.

[Кучма] сказал, что Запад вывел на площадь Независимости тысячи людей. Дескать, они поставили палатки, размахивают флагами и отказываются признать результаты выборов президента

Сергей Лавров глава МИД России

Он добавил, что у протестующих было оружие. По словам Лаврова, Кучма в тот период не хотел применять силу и не имел решимости отстоять закон.

Леонид Кучма Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Глава МИД обратил внимание, что в результате этого на Украине случился третий тур выборов, который полностью противоречит Конституции страны.

Тогда многие деятели в Европе, министры иностранных дел, публично заявляли, что украинцы должны выбрать: либо они с Россией, либо они с Европой. Это была их позиция. Никаких единых пространств от Атлантики до Тихого океана — ничего этого вообще не звучало. Только «либо-либо». Мол, мы Европа, а там Россия, вы либо туда, либо к нам Сергей Лавров глава МИД России

Лавров рассказал о подпольных контактах с Европой

Также министр иностранных дел РФ заявил, что Москва поддерживает «подпольные» контакты с некоторыми европейскими лидерами.

У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и подпольно контактируют Сергей Лавров глава МИД России

Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают в ходе закрытых и конфиденциальных контактов, не отличается от их публичных заявлений, уточнил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что не видит у Европы какой-либо позиции. По словам дипломата, европейцы заняли бескомпромиссную позицию «стратегического поражения России». Все их усилия направлены на срыв переговоров России, США и Украины, резюмировал он.

Лавров рассказал о сложных компромиссах с США по Украине

Глава МИД РФ также заявил, что Москва была готова принять компромиссное предложение Вашингтона по Украине, но его сорвали Европа и Киев.

Лавров рассказал, что за десять дней до встречи Путина и американского президента Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска) спецпосланник последнего Стив Уиткофф привез конкретные компромиссные предложения, которые Россия приняла, учтя свои принципиальные интересы.

Однако Европа и украинский президент Владимир Зеленский начали «переделывать» уже одобренную Москвой инициативу США, подчеркнул руководитель ведомства.

Лавров ответил на попытки Макрона выйти на контакт с Путиным

Глава российского МИД также прокомментировал информацию о намерении президента Франции Эммануэля Макрона провести контакты с Путиным.

Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения Сергей Лавров глава МИД России

Он выразил уверенность, что если инициативы французского лидера будут носить серьезный характер, то Путин даст на них «конкретную и практическую реакцию».

19 декабря 2025 года Макрон призвал Европу к диалогу с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов. 3 февраля он сообщил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и Зеленским, добавил Макрон.