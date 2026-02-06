Реклама

Силовые структуры
15:28, 6 февраля 2026Силовые структуры

Ferrari, Mercedes и ружья премиальных марок изъяли у лидеров ОПГ из 90-х

Суд удовлетворил 2 иск ГП об изъятии имуществу ОПГ Махонинские на 1,3 млрд руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд Челябинска удовлетворил второй иск Генпрокуратуры (ГП) России об изъятии в доход государства имущества организованной преступной группировки (ОПГ) «Махонинские» (объединение признано в России экстремистским и запрещено), действовавшей на территории региона в 90-е годы, на общую сумму в 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает 74.ru.

У авторитетных предпринимателей братьев Махониных и их окружения конфисковали земельные участки, квартиры, здания, семь автомобилей, в числе которых Ferrari F8 Tributo и Mercedes. Также государству отошли акции и доли компаний «Уральский самоцвет», «Тракторострой», «Смолино». Кроме того, они лишились драгоценностей и коллекции ружей премиальных марок Mossberg, Blazer, Sako и Raffello, цены на которые доходят до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Челябинский областной суд утвердил решение о признании ОПГ «Махонинские» экстремистским объединением и изъятии в доход государства ее имущества общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Группировке принадлежит большинство торговых точек в городе, более сотни объектов недвижимости.

Андрея и Александра Махониных называют создателями и лидерами ОПГ, действовавшей в России с 1990-х годов. Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов.

Александра задержали 14 ноября 2025 года на выходе из суда, где рассматривался иск ГП и отправили под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Андрея объявили в розыск.

