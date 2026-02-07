Фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку на Олимпиаде

На Олимпиаде-2026 российские болельщики поддержали конькобежку Коржову

На Олимпийских играх 2026 года в Милане российские болельщики поддержали конькобежку Ксению Коржову во время ее забега на 3000 метров. Об этом сообщает «Чемпионат».

Двое фанатов в свитерах с надписью СССР размахивали флагами с олимпийским мишкой из Игр-1980 в Москве. Они выступили с перфомансом в Милане на стадионе «Спид Скейтинг».

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Соревнования прошли 7 февраля на конькобежном стадионе в Милане. Коржова стартовала в своей единственной дисциплине.