Зимние Олимпийские игры-2026 объявлены открытыми

Президент Италии Маттарелла объявил зимние Олимпийские игры 2026 года открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла официально объявил зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо открытыми. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония открытия прошла на миланском стадионе «Сан-Сиро». Игры будут продолжаться до 22 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 2,8 тысячи спортсменов из более 90 стран.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

На Олимпиаде в Италии будет 13 спортсменов из России, которые поборются за награды в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению Международного олимпийского комитета, они выступят в нейтральном статусе.