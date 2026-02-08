Реклама

22:56, 8 февраля 2026

Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

Горнолыжницу Вонн прооперировали в связи с переломом ноги после падения на ОИ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Американскую горнолыжницу Линдси Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпийских играх (ОИ). Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщает SkySports.

По информации издания, изначально Вонн привезли в больницу имени Кодивилла в Кортина-д'Ампеццо, где ее обследовали. По результатам диагностики было решено транспортировать ее в госпиталь Тревизо. Там американку прооперировали в связи с переломом ноги.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее в олимпийской сборной США по горным лыжам и сноуборду сообщили, что 41-летняя Вонн находится в стабильном состоянии. Лечением спортсменки занимается команда итальянских и американских врачей.

8 февраля Вонн жестко упала во время соревнований по скоростному спуску. За неделю до старта Олимпиады американка порвала крестообразную связку колена, однако решила выступить с повреждением. Через 13 секунд после начала заезда Вонн потеряла равновесие и упала. Спортсменка провела на снегу 15 минут, после чего ее эвакуировали с трассы на вертолете.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года, на Играх в Ванкувере она стала первой в скоростном спуске. Кроме того, американка дважды выигрывала чемпионат мира: в скоростном спуске и супергиганте.

