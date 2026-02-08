Реклама

21:19, 8 февраля 2026Спорт

Стало известно состояние жестко упавшей на Олимпиаде американской горнолыжницы Вонн

Упавшая на Олимпиаде горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Antenna 3 / Reuters

Стало известно состояние жестко упавшей на Олимпиаде американской горнолыжницы Линдси Вонн. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщает олимпийская сборная США по горным лыжам и сноуборду.

Вонн находится в стабильном состоянии. В сборной США уточнили, что ее лечением занимается команда американских и итальянских врачей.

Ранее 8 февраля Вонн жестко упала во время соревнований по скоростному спуску. За неделю до старта Олимпиады 41-летняя американка порвала крестообразную связку колена, однако решила выступить с повреждением. Во время заезда Вонн потеряла равновесие и не упала. Спортсменку эвакуировали с трассы на вертолете.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года, на Играх в Ванкувере она стала первой в скоростном спуске. Кроме того, американка дважды выигрывала чемпионат мира: в скоростном спуске и супергиганте.

