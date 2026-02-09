Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:46, 9 февраля 2026Спорт

Губерниев оценил четвертое место Коростелева на Олимпиаде

Губерниев назвал четвертое место Коростелева в скиатлоне на Олимпиаде достойным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tom Weller / Getty Images

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил четвертое место российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Его слова приводит Metaratings.ru.

Губерниев назвал результат очень достойным для дебюта, отметив, что спортсмен выложился на максимум. «Лиха беда начало! Парень показал максимум. Надеемся, дальше будет лучше», — заявил он.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

8 февраля Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, уступив финишировавшему третьим норвежцу Мартину Левстрему Нюэнгету 1,5 секунды. Золото завоевал еще один норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20-километровую дистанцию за 46 минут 11 секунд. На втором месте расположился француз Матис Делож (+2 секунды).

Во время гонки произошел скандал, когда Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. Француз извинился и заявил, что не пытался таким образом занять призовое место. Судьи наказали его желтой карточкой. Несмотря на апелляции россиян и норвежцев, результаты гонки остались неизменными. В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что действия француза не повлияли на результат гонки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В СВР заявили о новых планах Запада на Белоруссию

    Посол России предупредил об ответных мерах при задержании российских судов

    Снижение ставки в России допустили из политических мотивов

    Мужа главы российского города обвинили в оскорблении жителей за критику администрации

    Трамп снова пошутил и присоединил к США новые территории

    Фото Кристины Асмус в купальнике вызвали споры в сети

    Описаны положительные изменения в организме во время объятий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok