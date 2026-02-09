Губерниев оценил четвертое место Коростелева на Олимпиаде

Губерниев назвал четвертое место Коростелева в скиатлоне на Олимпиаде достойным

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил четвертое место российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Его слова приводит Metaratings.ru.

Губерниев назвал результат очень достойным для дебюта, отметив, что спортсмен выложился на максимум. «Лиха беда начало! Парень показал максимум. Надеемся, дальше будет лучше», — заявил он.

8 февраля Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, уступив финишировавшему третьим норвежцу Мартину Левстрему Нюэнгету 1,5 секунды. Золото завоевал еще один норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20-километровую дистанцию за 46 минут 11 секунд. На втором месте расположился француз Матис Делож (+2 секунды).

Во время гонки произошел скандал, когда Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. Француз извинился и заявил, что не пытался таким образом занять призовое место. Судьи наказали его желтой карточкой. Несмотря на апелляции россиян и норвежцев, результаты гонки остались неизменными. В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что действия француза не повлияли на результат гонки.