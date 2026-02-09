«Проблема должна быть решена». Лавров заявил, что Россия на Аляске приняла предложение по Украине, но пока получает только санкции

Россия согласилась принять предложение США по украинскому конфликту и пошла навстречу по этому вопросу, однако Вашингтон спустя пару недель после встречи президентов двух стран ввел новые санкции против Москвы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили — мы согласились, значит проблема должна быть решена», — напомнил глава МИД России. Он заметил, что на практике дествия американской стороны оказались иными.

Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители Сергей Лавров министр иностранных дел России

Он добавил, что таким образом США рассчитывают показать свое экономическое доминирование.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США уличили в лицемерии по отношению к России

Лавров уличил Вашингтон в лицемерии по отношению к Москве. Он заметил, что, несмотря на порицаемую администрацией главы Штатов Дональда Трампа политику экс-главы Белого дома Джо Байдена, введенные им санкции против Москвы не были оспорены или отменены.

«Все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, она (администрация Трампа — прим. «Ленты.ру») не оспаривает», — подчеркнул глава МИД. Он напомнил, что в апреле 2025 года нынешние власти США продлили действие указа 14024, посвященного антироссийским санкциям.

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Дипломат заметил, что в действиях Вашингтона угадывается желание взять под свой контроль всю экономику и маршруты обеспечения энергоресурсами главных мировых держав. По его мнению, США внимательно следят за деятельностью подорванных «Северных потоков», а также по-прежнему наблюдают за «Турецким потоком».

В России заявили о срывающих мир на Украине шагах Запада

Страны Европы видят в мирном соглашении по Украине собственное поражение, поэтому они продолжают предпринимать шаги, которые способствуют срыву всех договоренностей. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, после встречи президентов в Анкоридже Европа заговорила о размещении вооруженных сил на Украине, а затем лидеры Евросоюза попытались «замаслить тех людей, которые выступают против урегулирования».

И, наконец, они пытаются ввести новые пакеты санкций. Это тоже срывает все договоренности и портит атмосферу для проведения любых переговоров, будь то обмен пленными или какие-то более масштабные договорённости по мирному решению кризиса на Украине Григорий Карасин председатель комитета СФ по международным делам

Карасин подчеркнул, что в текущей ситуации ясно видно, кто действительно желает мирного урегулирования конфликта, а кто рассчитывает дальше получать выгоду из этого военного хаоса.