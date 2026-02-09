Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:22, 9 февраля 2026Спорт

Тарасова назвала фаворита турнира фигуристок-одиночниц на Олимпиаде

Тарасова назвала японку Сакамото фаворитом турнира одиночниц на Олимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Lang-Imagn / Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала японку Каори Сакамото фаворитом турнира фигуристок-одиночниц на Олимпиаде. Ее цитирует «Советский Спорт».

Тарасова призналась, что в командном турнире фигуристов на Олимпиаде Сакамото произвела на нее большое впечатление. «Для меня она главный фаворит в женском катании», — отметила тренер.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

По мнению Тарасовой, сборная США заслуженно победила в командных соревнованиях. «Перспективы нашей сборной в случае участия? Вот если бы да кабы — во рту выросли грибы. Не было — значит, не было. Оставьте уже этот вопрос», — сказала она.

Сакамото считается фаворитом женского турнира и у букмекеров. Коэффициент на ее победу составляет 2,40. Следующей претенденткой на золото считается американка Алиса Лю, поставить на нее можно за 3,50. Вероятность победы россиянки Аделии Петросян оценивается коэффициентом 4,00.

8 февраля сборная США завоевала золото Олимпиады в командном турнире фигуристов. Американская команда в сумме набрала 69 очков. Серебряные медали выиграла сборная Японии, в активе которой 68 очков. Бронзовые награды достались хозяевам Олимпиады итальянцам, которые набрали 60 очков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok