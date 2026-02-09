Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:18, 9 февраля 2026Спорт

В Италии отреагировали на проблему с бракованными медалями

Оргкомитет Олимпиады в Милане попытается установить причину поломок медалей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: James Lang-Imagn Images / Reuters

Оргкомитет Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо отреагировал на проблему с бракованными медалями. Об этом ТАСС сообщил главный операционный директор Андреа Франчизи.

Франчизи заявил, что оргкомитет усилит контроль за качеством медалей после жалоб спортсменов. В оргкомитете подчеркнули, что попытаются установить причину поломок и придумать ее решение.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее американская фигуристка Алиса Лью рассказала, что от ее золотой олимпийской медали оторвалась лента. «Моей медали лента и не нужна», — пошутила она.

Днем ранее у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова во время празднования третьего места в эстафете сломалось ушко для крепления медали к ленте. Кроме того, раскололась серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Гашек ответил на жалобу Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпиаде

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Скандал с фигуристом Гуменником, российский флаг на трибуне и досадное падение Непряевой. Как прошел первый день Олимпиады-2026

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Онколог назвал главного виновника рака желудка

    Появились кадры уничтожения танка Abrams ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok