В Италии отреагировали на проблему с бракованными медалями

Оргкомитет Олимпиады в Милане попытается установить причину поломок медалей

Оргкомитет Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо отреагировал на проблему с бракованными медалями. Об этом ТАСС сообщил главный операционный директор Андреа Франчизи.

Франчизи заявил, что оргкомитет усилит контроль за качеством медалей после жалоб спортсменов. В оргкомитете подчеркнули, что попытаются установить причину поломок и придумать ее решение.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее американская фигуристка Алиса Лью рассказала, что от ее золотой олимпийской медали оторвалась лента. «Моей медали лента и не нужна», — пошутила она.

Днем ранее у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова во время празднования третьего места в эстафете сломалось ушко для крепления медали к ленте. Кроме того, раскололась серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон.