Интерес к российскому Supercam объяснили СВО

«Беспилотные системы»: Интерес к дрону Supercam объясняется его успехом в СВО

Интерес зарубежных покупателей к российскому дрону Supercam объясняется его успехом в специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» сообщает ТАСС.

Агентство пообщалось с собеседником на полях международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Представитель отметила, что в ходе СВО при помощи Supercam были обнаружены и поражены такие цели, как, в частности, бронетранспортеры Bradley и М113, гаубицы M119 и M777, бронеавтомобили Humvee, ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Vampire, артиллерийские установки CAESAR и Paladin, танки РТ-91 и бронеавтомобили Cobra, а также опорные, командные и складские объекты противника.

«Это, безусловно, результат, который привлекает потенциального покупателя», — сказала собеседник, отметив, что заказчику важен «комплексный подход в работе разведывательно-ударного контура», который предоставляет Supercam.

Ранее ГК сообщила, что российский дрон-разведчик Supercam S350, появившийся на Украине, прозвали кошмаром Вооруженных сил страны.

В январе официальный представитель «Беспилотных систем» Екатерина Згировская рассказала, что ключевые разведывательные дроны линейки Supercam получили технологию дистанционного управления, позволяющую пилотировать аппарат из любой точки мира.