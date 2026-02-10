Итальянская шорт-трекистка выиграла медаль на шестой Олимпиаде

Итальянка Фонтана стала первой в истории медалисткой шести зимних Олимпиад

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой в истории медалисткой шести зимних Олимпиад. Трансляция велась Okko.

10 февраля она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, победив в командной эстафете. Ранее она выигрывала на дистанции 500 метров на Играх в Пхенчхане в 2018-м и в Пекине в 2022 году. Кроме того, в ее активе три серебряные и четыре бронзовые медали с Олимпиад в Турине (2006), Ванкувере (2010), Сочи (2014) и Пхенчхане (2018).

Помимо олимпийских медалей, у Фонтаны есть золотая награда чемпионата мира 2015 года в Москве. Кроме того, она является 24-кратной чемпионкой Европы.

Олимпийские соревнования по шорт-треку проходят с 10 по 20 февраля. В их рамках разыгрывается девять комплектов наград.