Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:56, 10 февраля 2026Спорт

Итальянская шорт-трекистка выиграла медаль на шестой Олимпиаде

Итальянка Фонтана стала первой в истории медалисткой шести зимних Олимпиад
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой в истории медалисткой шести зимних Олимпиад. Трансляция велась Okko.

10 февраля она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, победив в командной эстафете. Ранее она выигрывала на дистанции 500 метров на Играх в Пхенчхане в 2018-м и в Пекине в 2022 году. Кроме того, в ее активе три серебряные и четыре бронзовые медали с Олимпиад в Турине (2006), Ванкувере (2010), Сочи (2014) и Пхенчхане (2018).

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Медальный зачет Олимпиады-2026: турнирная таблица
Медальный зачет Олимпиады-2026:турнирная таблица
Сегодня

Помимо олимпийских медалей, у Фонтаны есть золотая награда чемпионата мира 2015 года в Москве. Кроме того, она является 24-кратной чемпионкой Европы.

Олимпийские соревнования по шорт-треку проходят с 10 по 20 февраля. В их рамках разыгрывается девять комплектов наград.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Фицо призвал Евросоюз начать переговоры с Россией

    Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом

    Трамп задумал отправить еще один авианосец на Ближний Восток

    Трамп допустил очень жесткие действия против одной страны

    Евросоюз собрался ввести санкции против рэпера Тимати

    Французский военный заявил о преимуществе России перед НАТО

    Дилеры ушедшей и забытой в России марки не могут распродать остатки машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok