Шансы Петросян на золото Олимпиады в фигурном катании возросли

Фигуристка Петросян поднялась на второе место в котировках на золото Олимпиады

Букмекеры обновили расклад сил перед женским одиночным катанием на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sports.

18‑летняя российская фигуристка Аделия Петросян поднялась на второе место в котировках на золото. Ее шансы на победу оцениваются примерно в 33 процента (коэффициент 3,00), что сделало ее главным претендентом после лидера списка — японки Каори Сакамото.

Вероятность победы японки составляет около 42 процентов при коэффициенте 2,36. На третьем месте находится американка Алиса Лью (коэффициент 4,00); на четвертом — ее соотечественница Эмбер Гленн (6,40), далее следует японка Ами Накаи (7.20).

Фигуристки представят свои короткие программы 17 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе.