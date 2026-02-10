Умер адвокат Генрих Падва

10:14, 10 февраля 2026Спорт

Шансы Петросян на золото Олимпиады в фигурном катании возросли

Фигуристка Петросян поднялась на второе место в котировках на золото Олимпиады
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Букмекеры обновили расклад сил перед женским одиночным катанием на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sports.

18‑летняя российская фигуристка Аделия Петросян поднялась на второе место в котировках на золото. Ее шансы на победу оцениваются примерно в 33 процента (коэффициент 3,00), что сделало ее главным претендентом после лидера списка — японки Каори Сакамото.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Вероятность победы японки составляет около 42 процентов при коэффициенте 2,36. На третьем месте находится американка Алиса Лью (коэффициент 4,00); на четвертом — ее соотечественница Эмбер Гленн (6,40), далее следует японка Ами Накаи (7.20).

Фигуристки представят свои короткие программы 17 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе.

